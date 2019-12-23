Yenidoğan canlandırma eğitimi başladı

Eğitim Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli Prof.Dr. Cumhur Aydemir, Uzm.Dr. Rahşan Dilek Okyay, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığından Ebe Sevil Çelik Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden Anestezi Teknisyeni Kadri Çelik, Hemşire Nihal Kalıncı, Hemşire Şengül Bayrak tarafından verilecek. Yenidoğan Canlandırma Eğitiminde Kurs Sorumlusu Ebe Sevil Çelik'in açılış sunumunun ardından bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner konuşmasında şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığımız tarafından Yenidoğan ölümlerinin önlenmesi amacıyla 1998 yılından beri “ Yenidoğan Canlandırma Programı “ yürütülmektedir. Program kapsamında yurt çapında doğum salonunda çalışan ve yenidoğana yönelik girişimde bulunan tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amaçlanmaktadır. Dünya genelinde ölen yenidoğanların yaklaşık yüzde 20'sinin ölüm nedeninin asfiksi olduğu bilinmektedir. Asfiksi halen temel bir yenidoğan sorunu olmakta ve doğum salonunda özel bir deneyimi olmayan personel çalışan kurumlarda daha sık yenidoğan canlandırması gereksinimi doğmaktadır. Bugün başlanacak olan üç günlük eğitim programına İlimizde hizmet sunan hastanelerin yenidoğan servisi, doğum salonlarında ve doğum servislerinde görevli farklı branşlardan toplam 24 kişi katılacaktır. Bu eğitim için tüm nrp eğitimcilerimize teşekkür ediyorum ve katılımcılara güzel bir eğitim olmasını diliyorum."