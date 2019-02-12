Yerin metrelerce altına çalışmak için geceden kuyruğa girdiler

Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumuna alınacak bin işçi için müracaaat etmek isteyen vatandaşlar geceden kurum önüne gelerek metrelerce kuyruk oluşturdu. Saatler öncesinden kurum önüne akın eden gençler beklemeye geçti.

Zonguldak Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na alınacak bin işçi için müracaatlar sabah mesai saati ile başlayacak. Haberi alan işsiz gençler Zonguldak'ta İŞKUR binası önüne gelerek beklemeye başladı. Kısa sürede uzun kuyruklar oluşurken İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, gençlere seslenirken başvuruların bir hafta boyunca devam edeceğini ve kimsenin mağdur edilemeyeceğini söylemesine rağmen gençler kurumun önünden ayrılmadı.

Kura çekiminin ALO 170'te geceden itibaren başlayacağını müdürlükte ise sabah 08.30 itibariyle başlayacağını ifade eden İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, “Bu kuyruk buradayken bizim evde yatmamız, uyku uyumamız mümkün değil. ALO 170 ve internetten bahsedersem ve onlara her birinin başvurusunu alacağımıza dair güvence verirsek beklemeyebilirler dedim çünkü hava gerçekten soğuk ve daha da soğuyacak. Gençler beklemeye niyetliler. Başvurular yarın sabah 08.30'da başlayacak. Salı günü başlatmamızın sebebi 5 günlük süreyi 7 güne çıkartmaktı. Biz bu kadar başvurunun olacağını tahmin etmiştik. Yaklaşık 30 - 40 bin başvuru bekliyoruz. Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık ve önlemlerimizi aldık. Ben inanıyorum ki hiçbir sıkıntı olmadan Cumartesi -Pazar dahil olmak üzere kimseyi mağdur etmeden çalışacağız” şeklinde konuştu.

Müracaat için saatler önce İŞKUR binası önüne gelen gençler ise işçi alımından umutlu olduğunu ifade ederek. Sabaha kadar İŞKUR İl Müdürlüğü binası önünde bekleyeceklerini ifade ettiler.