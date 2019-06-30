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Yerlerinden edilen kadınlar eylemlerini sürdürüyor

Zonguldak Kdz.

Ereğli'de takı tasarım yapıp satan kadınlar, belediye tarafından tezgAhları kaldırılıp başka yere gönderilmeye çalışılmasını protesto ediyor.


Kdz. Ereğli ilçesi sahil bandında kendi yaptıkları takı tasarım ürünlerini satarak geçimlerini sağlamaya çalışan 44 kadın, Kdz. Ereğli Belediyesi'nin kendilerini sahilin en ücra köşesine gönderdiğini belirten protestolarının 5. gününde de eylemlerini sürdürdüler. Satış yaptıkları eski yerlerinde toplanan kadınlar kartonlara yazılı “Mücadelemiz adalet, iş emek. Tepkimiz size değil stantların konulduğu o ücra yere. Aşımız ve işimiz için bir imza da siz verin” yazılı pankart açtı.


Kadınlar polisin dağılmasını istemesi üzerine olay yerinden sessiz bir şekilde ayrıldı. Kadınlar daha sonra Kdz. Ereğli Belediyesi'nin kendilerine gösterdiği yere giderek deneme amaçlı sergi açıp satış yapmaya çalıştı. Kadınlar hakları verilene kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

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