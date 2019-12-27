İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yerli otomobile bir talip de Zonguldak'tan

Türkiye’nin yerli otomobilinin tanıtımı sonrası Zonguldak Belediye Başkanı Dr.

Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtımı sonrası Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, yerli arabaya sosyal medyada plaka koyup talip oldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gebze'de düzenlenen törenle tanıtılan yerli otomobile Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, sosyal medyadan araçlara plaka kodu 67 olan banttan inecek 67'inci araca talip olduklarını açıkladı. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sosyal medyada yaptığı açıklamada "Hayalleri gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin otomobili ile tanıştık. Yerli otomobil vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Üretim bandından inecek olan 67'nci otomobile talibiz" dedi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı kısa sürede yüzlerce kişi beğendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.