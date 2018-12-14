Yerli üretim Emko Kombiler Tiflis Fuarı'nda

Zonguldak'ta Emko Isıtma Sistemleri tarafından yerli sermaye ile üretilen kombiler Gürcistan Tiflis Aqua Therm fuarında tanıtım mobil aracı ile gösterime çıktı.

Emko ısıtma sistemlerinin ürettiği Tam yoğuşmalı ve konvansiyonel kombi, panel radyatör, havlupan ve katı yakıt kazanları 59 ülkeye ihraç ediliyor. 3 senedir Gürcistan'da satılan kombiler birçok müşteri tarafından beğenilerek kullanılıyor. Her geçen gün yurt dışı pazarını büyüterek üretime devam eden Emko Isıtma Sistemleri dünyanın tanınan ve beğenilen bir marka olma yolunda hedeflerine hızla yol alıyor.

Emko Satış ve Pazarlama Müdürü Ömer Faruk Yıldız, “Fuara bizzat tanıtım mobil aracı ile katıldık. Bu Emko'nun ayrıcalıklı hizmet anlayışını kullanıcılarına yansıtıyor. Mobil tanıtım aracında ziyaretçiler çalışır ve ısıtır durumda Kombileri ve radyatörleri test etme imkanı buluyorlar. Gürcistan'da satışlarımız ve markamız hızlı bir şekilde yükseliyor. Biz de bütün imkanlarımızla Gürcistan halkının yanındayız” dedi.

Emko Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Günay, “Enerji bakanımızın Türkiye'de 3 milyon hane kombi fiyatlarının yüksekliğinden dolayı doğalgaz sistemine geçemediğini vurgulaması üzerine yurt içinde kombi fiyatlarına yüzde 20 indirim yaparak yerli ve milli üretici olarak bakanımızın çağrısına icabet ettik. ‘Türkiyede üretiyoruz Dünyaya satıyoruz fakat bizim vatandaşlarımızın yüksek maliyetlerden dolayı kombi kullanamaması bizim için millilik konusudur. Bu yüzden kombilerimizi maliyet fiyatlarından insanımızla buluşturmaya karar verdik. Bu yüzden yurt içi satışlarımızda indirime gittik. Ama benimde yerli kullanıcılardan bir isteğim var, alacakları her türlü üründe öncelikle yerli üreticileri tercih etsinler. Türk sanayicisi ve Türk markaları kalitede dünyada önemli bir yer edindiler. Birlik ve beraberliğimiz ülkemizi daha iyi yerlere getirmeye devam edecektir” dedi.