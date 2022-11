Yerli ve milli doğalgazdan sonra yerli ve milli insan kaynağı yetişecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) ve Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center A.Ş. (TP-OTC) iş birliğiyle petrol ve doğal gaz sektörüne yerli, millî ve nitelikli personel yetiştirmek üzere kurulan Açık Deniz Teknolojileri Merkezi açıldı.

Açık Deniz Teknolojileri Merkezi, TP-OTC ve Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan protokolle ZBEÜ Çaycuma Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Açık Deniz Sondaj Teknolojisi” ve “Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi” ön lisans programlarına ev sahipliği yapacak. “Açık Deniz Sondaj Teknolojisi” ve “Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi” ön lisans programları 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencileriyle buluştu.

Açık Deniz Teknolojileri Merkezinin açılış töreni, YÖK Başkanı Erol Özvar, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, şirket çalışanları, akademisyenler, öğrenciler, petrol ve doğal gaz sektöründen profesyonellerin katılımıyla gerçekleşti.

Doğalgaz arama faaliyetlerinde yüksek nitelikli insan kaynağı ihtiyacı karşılanacak

Törende konuşma yapan YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye'nin denizlerdeki petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulunda “Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi” ve “Açık Deniz Sondaj Teknolojisi” ön lisans programlarını Yükseköğretim Kurulu kararıyla 2022 yılı içerisinde açtıklarını hatırlatarak, “ülkemizin iktisadi kalkınmasında öncü sektörlerle iş birliklerini çok önemsiyoruz ve bu istikamette adımlar atıyoruz. Türkiye'nin denizlerde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi ve Açık Deniz Sondaj Teknolojisi ön lisans programlarının YÖK kararıyla 2022 yılı içerisinde açtık. Hamdolsun Nisan ayında protokolü imzalamamızın ve bugün burada açılışını yapacağımız “Açık Deniz Teknolojileri Merkezi” bünyesinde yer alan iki programı açmamızın üzerinden henüz birkaç ay geçmesine rağmen, üniversite giriş sınavında söz konusu programlara adaylarımızın çok büyük bir ilgisi olduğunu müşahede ettik. Bu iş birliği modeli göstermiştir ki, sektörlerin nitelikli insan kaynağını karşılamak için, ilgili sektör gerekli maddi desteği sağlarsa, Yükseköğretim Kurulu olarak bizler de çok hızlı bir şekilde talepleri karşılamak, programları açmak ve revize etmek konusunda gereğini yapıyoruz ve yaparız. Bu vesileyle, Türkiye'nin nitelikli insan kaynağını karşılamak için diğer sektörlerimizle de her türlü iş birliğine açık olduğumuzu ifade etmek isterim. Daha önce bir vesileyle vurguladığım üzere, Türkiye'de yükseköğretimin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Yeter ki, doğru politikaları iş birliği içerisinde belirleyelim ve ilgili paydaşların hepsi sorumluluk içerisinde hareket edebilsin” dedi.

Mezunlar; doğalgazın üretimi, karaya iletimi ve dağıtım alanlarında görev alacak

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ise ZBEÜ olarak uluslararası normlara uygun olarak alanında uzman, toplumun her yönden kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı bireyler yetiştirmeyi ilke edindiklerini belirterek, “11 Nisan 2022 tarihinde imzalanan protokol neticesinde denizlerde petrol ve doğalgaz arama, sondaj ve üretim faaliyetlerinin yürütülmesinde yerli ve milli insan kaynağı yetiştirmek üzere açılan söz konusu iki programa bu yıl ilk kez öğrenci alınmıştır. Büyük bir titizlikle yürütülen süreç içerisinde programların öğretim elemanı, atölye ve laboratuvar ihtiyacı belirlenmiş. Bir yıl zorunlu yabancı dil hazırlığı bulunan bu programların hazırlığı için Çaycuma kampüsümüzde İngilizce hazırlık eğitimlerinin yürütüleceği on derslikten oluşan bina yenilenmiş ve eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmiştir. Uluslararası normlara uygun olarak alanında uzman, toplumun her yönden kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı bireyler yetiştirmeyi ilke edinen üniversitemizin bu yıl tercih kılavuzunda bu iki programla yer almak epey heyecanlandırmıştır. Yerleştirme sonuçlarında gördüğümüz bu tabloyla heyecanımız katlanarak artmış ne kadar doğru bir atılım yapıldığını bir kez daha görmemizi sağlayan bu sonuç bizi epey gururlandırmıştır. Bu yeni programlarımızdan mezun olan öğrencilerimiz Karadeniz açıklarında Filyos bölgesinde bulunan doğalgaz üretimi, karaya iletimi ve dağıtımı alanlarında görev alma imkanı elde edeceklerdir” diye konuştu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin de Açık Deniz Sondaj Teknolojisi Programına yerleştirilen 23 öğrenci ve Açık Deniz Tabanlı Uygulamaları Teknolojisi Programına yerleştirilen 26 öğrenciyi, eğitim ve öğretim hayatları boyunca staj, burs ve istihdam imkanları ile destekleyeceklerini ifade etti.

Bilgin, 12 ay boyunca kesintisiz 3 bin 000 TL burs alacak öğrencilerin, operasyon bölgelerinde staj yaparak öğrendiklerini alanında en iyi profesyonellerin rehberliğinde uygulama olanağına, mezun olduklarında ise işe alım süreçlerinde önceliğe sahip olacaklarının altını çizdi.

Program hediye takdiminin ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle son buldu. Heyet ardından Filyos'taki gaz işleme tesisini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.