Yeşil; “Beraber hareket ederek zorlu süreçleri aşacağız”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Yönetim Kurulu, 4 Nisan 2019 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Maden Makinaları Fabrikası'nda (MMF) çalışan işçilere teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarete, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Merkez Servisleri Şube Başkanı Cengiz Saraç ve Şube Yönetimi, GMİS'e bağlı Karadon, Üzülmez, Armutçuk, Kozlu, Amasra ve Merkez Servisleri Şubelerinin şube başkan ve yöneticileri katıldı.

GMİS Merkez Servisleri Şube Başkanı Cengiz Saraç, “Mevcut sıkıntılarınızı bitirmek için, en asgariye çekmek için var gücümüzle çalışmak için birlik ve beraberliğimizi göstermek için tüm başkanlarımızla birlikte buradayız” dedi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Bildiğiniz gibi genel kurulumuzu tamamladık, genel merkez yönetimimizi oluşturduk. Şubelerimiz bize destek veriyor. Merkez Servisleri Şube Başkanımıza ve yönetimine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Her süreçte bizlere destek veriyorlar, bizler de üzerimize düşen görevi onlara ve sizlere destek vermek olarak yerine getiriyoruz. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz devam ediyor. Sürecin başından sonuna kadar sizlerle istişare içinde olacağız. Bilgi alışverişinde bulunarak, ortak hareket ederek sonuna kadar süreci birlikte sürdüreceğiz. Zor bir süreçteyiz. Birlik, beraberlik içinde olmak zorundayız. Bu süreci beraberce aşacağız” dedi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile yönetim kurulu, GMİS Merkez Servisleri Şubesi MMF Baştemsilcilik Odası'nın açılışını hayırlı olsun dilekleriyle yaptılar.

GMİS Heyeti, MMF Müdür Vekili Kadir Çelik'i ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.