Yeşil Bir Kampüsün Adresi “ Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi”

Çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında Dünya'nın ve Türkiye'nin “En Çevreci” üniversitelerinden biri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi “Çevre Bilinci ve Yeşil Kampüs” faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Üniversite Genç Tema Öğrenci Topluluğu öncülüğünde 25 farklı ülkeden öğrenci ülkelerini temsilen birer fidan diktiler. Fidan dikimi ile ilgili Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu “Yeşil ve çevreci kampüsler oluşturma adına Üniversite ve Zonguldak genelinde sürdürülen çevre eğitimleri, öğrencilere yönelik çevre bilinci oluşturmaya yönelik seçmeli dersler ve özelliklede sosyal sorumluluk projeleri ile ZBEÜ; çevre duyarlılığı ve çevreye saygı konusunda hem küresel hem de ulusal farkındalık oluşturmaya ve bu konudaki başarısını sürdürülebilir kılmaya devam etmek için üretmekte ve bunları hayata geçirmektedir. Bugünkü etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Çevre dostu ve yeşil kampüsleri ile Türkiye'nin ve dünyanın en yeşil üniversiteleri arasında yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde ‘Doğanın korunması' öncelikli hedefler arasında yer alır. Gerek tüm kampüslerdeki yeşillendirme çalışmaları, gerek geleceğe daha temiz bir yaşam bırakmak adına ‘Doğa dostu' kimliğini korumak için çalışmalar devam edecek.