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Yeşil sahadan Mehmetçik'e destek

Tersanespor, Capeti Merkez Atölyesispor maçı öncesinde futbolcular sahaya, ’Barış Pınarı Harekatı’nda kahraman ordumuzun yanındayız’ pankartı ile çıktı.

Tersanespor, Capeti Merkez Atölyesispor maçı öncesinde futbolcular sahaya, 'Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman ordumuzun yanındayız' pankartı ile çıktı.


1. Amatör Küme Merkez Grubunda bugün oynanan Capeti Merkez Atölyespor Tersanespor maçı öncesinde Tersanespor, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla sahaya, 'Barış pınarı harekatında kahraman ordumuzun yanındayız' pankartı ile çıktı. Tersanespor'un bu anlamlı hareketi tribünlerden büyük alkış aldı.

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