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Yeşil sahalarda görünmez kahraman

Zonguldak’ta 20 yıldır sağlıkçı olarak görev Mustafa Kaya, en eski sağlıkçı olarak yeşil sahalarda hayat kurtarmaya devam ediyor.

Zonguldak'ta 20 yıldır sağlıkçı olarak görev Mustafa Kaya, en eski sağlıkçı olarak yeşil sahalarda hayat kurtarmaya devam ediyor.


Zonguldak'ta amatör sahalarda 20 yıldır sağlıkçı olarak görev yapan 59 yaşındaki Mustafa Kaya yaptığı işle büyük takdir topluyor. 20 yıldır Zonguldak'ta bütün sahalarda basmadık yer bırakmayan Kaya, yüzlerce sporcunun da canını kurtardı. Özellikle amatör sporun kanayan yarası olan sağlıkçı görevi, Mustafa Kaya'nın yaptığı işle örnek oluyor. Kaya, çıktığı bazı maçlarda görev parası bile almazken önemli olan sporcu sağlığı diyerek görevini büyük bir titizlikle yürütüyor. Zonguldak'ın en eski sağlıkçısı Kaya, aynı zamanda sporun yanı sıra Kapuz plajında da amirlik görevini yürütüyor. Sahalarda harcadığı mesai yetmezmiş gibi Mustafa Kaya yaz aylarında da denizde boğulma tehlikesi geçiren insanları kurtararak hayata döndürüyor.


59 yaşındaki sağlık görevlisi Mustafa Kaya, ''İşimi severek yapıyorum. 20 yıldır yeşil sahalarda görev yapıyorum. Asıl işim ise plaj amirliği. Yeşil sahalarda görmediğim vaka kalmadı. Allah'a şükür hepsinin üstesinden gelmesini bildim. Bu sahalarda bir çok tecrübe edindim. Bütün sporcuları kendi çocuklarım gibi gördüm. Onlarda artık beni ağabeyleri gibi görüyorlar. Bazı maçlarda gönüllü olarak görev yapıyorum. Önemli olan sporcu sağlığı. Onlar da bizim evlatlarımız'' dedi.

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