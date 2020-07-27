İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeşilyurt Möllen Spor Kulübü'nde 2.5 yıl sonra genel kurul heyecanı

Almanya’nın Dinlaken bölgesinde faaliyet gösteren Yeşilyurt Möllen Spor Kulübü Genel Kurul Toplantısı 2.

Almanya'nın Dinlaken bölgesinde faaliyet gösteren Yeşilyurt Möllen Spor Kulübü Genel Kurul Toplantısı 2.5 yıl aradan sonra gerçekleştirildi.


Amatör Klasman A Liginde üç sezondur mücadele eden Yeşilyurt Möllen Spor Kulübünde uzun bir aradan sonra genel kurul toplantı heyecanı yaşadı. Kulüp Başkanı Bülent Öğüt ve Genel Müdür Hasan Miyanyedi, ileriye dönük kulübü daha iyi yerlere taşıma arzusu olduğunu ifade ettiler.


Toplantı sonunda mevcut yönetimde yola devam kararı alındı. Yeşilyurt Möllen Spor Kulübü'nün şu anda 190 üyesi bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.