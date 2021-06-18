Yıkım yaparken duvarın altında kalan adam hastanede öldü

Zonguldak'ta harabe bir binada yıkım yaptığı sırada duvarın altında kalan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Muslu beldesinde yaşandı. 53 yaşındaki İlyas Korkmaz, bir binanın duvarında balyoz ile yıkım yaptığı sırada duvar çöktü. Duvarın altında kalan Korkmaz'a ilk müdahaleyi çevredeki komşuları yaptı. Sıkıştığı yerden kurtarılan adamın kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak hastaneye kaldırdığı İlyas Korkmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.