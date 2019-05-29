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Yılanlar evi bastı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir evin içerisinden 5 adet yılan çıktı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evin içerisinden 5 adet yılan çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılanlar zarar verilmeden doğal ortamlarına bırakıldı.


Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kurtlar köyü Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İsmet Öztürk ve ailesi evin içerisinde yılan görünce Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede Kurtlar köyüne ulaşan ekipler, yaptıkları araştırma sonucu yılanların yuvalandığı bölümü buldu. Evin çeşitli bölümlerine kaçmaya çalışan 5 yılan da itfaiye ekipleri tarafından zarar verilmeden yakalanırken, yeniden doğal ortamlarına bırakıldı. Ev sahibi İsmet Öztürk ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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