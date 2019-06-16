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Yıldırım düşen evin çatısı yandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yıldırım düşen evin çatısında yangın çıktı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yıldırım düşen evin çatısında yangın çıktı.


Ereğli ilçesi Gebe köyünde AK Parti Meclis üyesi Numan Korkmaz'ın evinin çatısı yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kdz. Ereğli'ye bağlı Gebe köyünde meydana geldi. AK Parti Meclis Üyesi Numan Korkmaz'a ait iki katlı binanın çatısına yıldırım düştü. Büyük bir gürültüyle düşen yıldırım sonrası çatı alev aldı. Durumu gören köy halkı olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Olay sırasında kimsenin bulunmadığı evde maddi hasar oluştu.

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