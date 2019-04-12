Yıldızlar futsal heyecanı başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında Zonguldak'ın ev sahipliği Site Spor Salonu'nda Futsal Yıldız Erkekler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası grup müsabakaları başladı.

Yıldız Erkeklerde 12 Yıldız Kızlar 11 takım olmak üzere toplamda 23 takım şampiyonada mücadele ediyor. Yıldız Erkeklerde Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, Yıldız Kızlarda ise ilimizi Ormanlı Ortaokulu temsil ediyor. Tek maç lig usulüne göre oynanan müsabakalarda gruplarını 1'inci tamamlayan takımlar bir üst tura terfi edecek. Şampiyonanın ilk gününde bir birinden heyecanlı ve nefes kesen müsabakalara sahne oldu. Takımlar bir birilerini yenebilmek için kıyasıya mücadele verdi.

Yıldız Erkeklerde:

A Grubunda, Düzce Gümüşova Ortaokulu, Sakarya Adapazarı İ.H Ortaokulu, Samsun Şehit Burak Zor İ.H Ortaokulu, Kırklareli Namık Kemal Ortaokulu, B Grubunda, Zonguldak Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, Kastamonu Şehit Şerife Bacı Ortaokulu, Kocaeli Mustafa Necati Ortaokulu, Bolu Canip Baysal Ortaokulu, C Grubunda, Tekirdağ 125.Yıl Ortaokulu, Ankara Maltepe Ortaokulu, Bartın Toki Ortaokulu, İstanbul Orhangazi Ortaokulu yer alıyor.

Yıldız Kızlarda:

A Grubunda, Kastamonu Pınarbaşı Şehit Ramazan Akkaya Ortaokulu, Ankara Kuyubaşı Şehit Oğuzhan Duyar Ortaokulu, İstanbul Göktürk Turgut Özalp Ortaokulu, Tekirdağ Mükerrem-Ali Kayan Ortaokulu, B Grubu, Düzce 75.Ortaokulu, Bolu Canip Baysal Ortaokulu, Kocaeli Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu, Sakarya Ali Fuat Paşa Ortaokulu, C Grubunda, Bartın Merkez İmam Hatip Ortaokulu, Zonguldak Ormanlı Ortaokulu, Kırklareli Pınarhisar Atatürk Ortaokulu takımları yer alıyor.