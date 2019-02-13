Yıldızlar maçında yenenler sevindi, yenilenler gözyaşı döktü

Alaplı Pestilci Ortaokulu, Yayla Ortaokulu penaltı atışlarında 6-5 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından sevinç ve üzüntü bir aradaydı. Penaltılarda kıl payı kaybeden Yayla Ortaokulu büyük üzüntü yaşadı. Yayla Ortaokulu sporcuları maçın ardından göz yaşlarına hakim olamadı. Alaplı Pestilci Ortaokulu ise maçın ardından şampiyonluğu doyasıya eğlenerek kutladı. Maçın ardından kupa ve madalya töreni gidildi. Şampiyon Alaplı Pestilci Ortaokuluna şampiyonluk kupasını Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ve Okul Sporları Tertip Komitesi üyesi Turan Altındaş verdi. İkinci olan Yayla Ortaokuluna kupa ve madalyasını Spor Şube Müdürü Gazel Güven ve Futbol antrenörü Selim Oral takdim edildi.