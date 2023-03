YKS ve LGS için gönüllü öğretmenler deprem bölgesinde görev alıyor

Zonguldak'ta görev yapan farklı branşlardaki 14 gönüllü öğretmen, Malatya'da depremden etkilenen LGS'ye girecek 8. sınıf öğrencileri ve YKS'ye girecek 12. sınıf öğrencileri için açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev yapıyor.

Depremden etkilenen illerden Malatya'da 8.sınıf ve 12.sınıf öğrencilerine yönelik açılan kurslarda görev yapan öğretmenler, depremin etkilerini azaltmak için hem psikolojik destek sağlıyorlar. Hem de sınav sürecinde olan bu öğrencilere akademik yönden desteklemek, yetiştirmek için çalışıyor. Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, İngilizce ,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi gibi branşlardan oluşan Zonguldak'tan bölgeye giden gönüllü öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan DYK eğitim noktalarında öğrencilere sınavlara yönelik kurslara devam ediyor.

Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve deprem bölgesinde Malatya'da LGS ve YKS'ye yönelik DYK'larda görev alan gönüllü öğretmenden oluşan ilk grubun bölgede yaptığı çalışmaları paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan şöyle dedi:

“Evlatlarımızın her zaman yanındayız. Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Sayın Mahmut ÖZER liderliğinde; en zor günlerde yüreğini ortaya koyup canla başla çalışan fedakâr öğretmenlerimizle deprem bölgesinde eğitime devam etmek, çocuklarımızı akademik ve psikososyal açıdan desteklemek için Bakanlığımızın tüm imkânları seferber edildi. Milli Eğitim Bakanlığımızın bölgede sağladığı koordinasyonla depremin ilk gününden itibaren sahada olduk olmaya devam ediyoruz. Yaralar sarıldıkça bölgedeki ihtiyaçlar değişmekle birlikte depremden etkilenen öğrencilerimizin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve özellikle sınav sürecinde olan LGS'ye girecek 8. sınıf öğrencilerimiz ve YKS'ye girecek 12. sınıf öğrencilerimiz için Bakanlığımız tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) eğitim noktaları oluşturuldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz kadrosunda görev yapan farklı branşlarda çok sayıda öğretmenimiz bölgede bu kurslarda görev almak için Müdürlüğümüze başvuruda bulundular. Bakanlığımız tarafından deprem bölgesindeki illerimizde oluşturulan DYK eğitim noktalarındaki ihtiyaca göre ilimizden gönüllü olan çok sayıda gönüllü öğretmenimizden ilk etapta 14 öğretmenimiz, Malatya ilimizde kurslarda görev yapmak üzere bölgeye ulaştı ve eğitime devam ediyorlar. Öğretmenlerimiz, akademik çalışmaların yanı sıra depremin etkilerinden uzaklaşmaları için sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da öğrencilerimize desteklerini sürdürüyorlar. Daha sonraki süreçte diğer gönüllü öğretmenlerimizi de Bakanlığımızca sağlanacak koordinasyona göre bölgede görev yapmak üzere göndereceğiz. Deprem bölgesindeki illerimizden ilimiz okullarına nakil olan LGS ve YKS sürecindeki öğrencilerimizin de her türlü ders kitabı ve kaynak ihtiyacını karşılayarak akademik çalışmalarını destekliyoruz. Evlatlarımız, kıymetlimiz ve geleceğimizdir. Eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Yaşadığımız büyük felaketin yaralarını sarıyoruz. Her geçen gün daha da iyi olacağız. Beraberiz, güçlüyüz.”