YKS'DE ilk bine girenler ödüllendirildi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Zonguldak Merkez İl ve İlçelerde YKS'de ilk bine giren 9 öğrenciyle çeşitli hediyeler verdi.

26-27 Haziran tarihinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları (YKS) Sınavı sonuçlarına göre ülke genelinde ilk bine giren 9 öğrenci, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Öğrencileri Zonguldak Valiliği'nde kabul eden Vali Mustafa Tutulmaz, tebrik dileklerini ileterek öğrencilere hediyelerini de takdim etti.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa; Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğrenciler ve velileri katıldı.

Programa ilişkin açıklama yapan Vali Mustafa Tutulmaz; "Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün 9 öğrencimizi hem tebrik etmek hem de diğer öğrencilere örnek olması için bir aradayız. Başarı önce çalışmaya ardından disipline dayanıyor. Disiplinli şekilde çalışan öğrenciler başarılı oluyorlar. Arkadaşlarımız tercihlerini yapacak ve inşallah ileride ülkemize ve milletimizi iyi hizmet sağlayacak. Güçlü toplumlar kendi teknolojisini üretebilen toplumlardır. Bugün artık savaşlar dahi teknoloji savaşlarıdır. Kötülerle mücadele edebilmemiz için en az onlar kadar bilgi ve teknolojiye sahip olmamız gerek. Gençlerimize güveniyoruz. İnşallah yapacağınız çalışmalarla milletimizin sizlere olan güveninizi artırırsınız. Önce sizi, ardından ailenizi ve öğretmenlerinizi tebrik ediyorum. Bu başarıların ömür boyu sürmesini temenni ediyorum" dedi.