Yoğun siste karayolu adeta beyaza büründü

Zonguldak'ta yüksek kesimlerde etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı. Zonguldak-İstanbul karayolunda görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının 17 dereceden 9 derecelere düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde sis etkili oldu. Öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkisini sürdüren sis karayolunda da ulaşımı zorlaştırdı. Zonguldak-İstanbul karayolunda yer yer 5 metreye kadar düşen görüş mesafesi sürücülere zor anlar yaşattı. Kandilli istikametinde sürücüler dörtlü flaşörlerini yakarak yoluna ilerlemeye çalıştı. Kaza yaşanmaması için tedbirlerini alan sürücüler yoğun siste güçlükle ilerledi.

Bazı sürücüler ise karayolunun kenarına park ederek sisin dağılmasını bekledi. Sisin gece boyunca Zonguldak-İstanbul karayolunda etkisini sürdürmesi bekleniyor.