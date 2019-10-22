Yol-İş Kastamonu Şube'den GMİS'e ziyaret

Türk-İş'e bağlı Yol-İş Sendikası Kastamonu 2 No'lu Şube Yönetimi Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Merkezine nezaket ziyaretinde bulundu.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'i makamında ziyaret eden Şube Başkanı Sadık Düzgün, Türk-İş Karabük İl Temsilcisi ve Yol-İş Kastamonu 2 No'lu Şube Eğitim Sekreteri Said Erçin hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Bölge ve çalışma hayatı sorunları üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

Ziyarette GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir de hazır bulundu. Ayrıca, daha sonra ziyarete katılan Şube Sekreteri Ahmet Savaş Dırbalı'dan oluşan Şube Yöneticileri sırayla GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilat ve Eğitim sekreteri Tayfun Demir'e makamlarında hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.