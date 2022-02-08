İhlas Haber Ajansı

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Yol kenarındaki heyelan tehlikeye davetiye çıkarıyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde eriyen kar suları derelerin taşmasına neden oldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eriyen kar suları derelerin taşmasına neden oldu. Taşan dere suyu anayolun altını boşaltınca heyelan meydana geldi.


İlçenin Derecikören Köyü girişinde olan keskin viraj yolunda çökme yaşandı. Filyos-Çaycuma arası tek yol olan ve altı boşalan anayolun kapanmaması için trafik tek şeride düşürüldü. Eriyen kar suları nedeniyle dere yatağı her geçen gün taşarak anayolun altını oydu. Suların çekilmesiyle karayolundaki tehlikede meydana çıktı. Bir haftadır bu şekilde olan yol için iş makineleri dolgu doldurarak ve şerit çekilerek yol tek şeride düşürülse de sürücüleri korkutmaya başladı. Yolun bir an önce yapılmasını, kaza olmadan yetkililerin önlem almasını istediler.

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