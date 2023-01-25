İhlas Haber Ajansı

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Yola aniden çıkan yaya yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kaza; Müftü Mahallesi, Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; K.D. idaresindeki 67 ABZ 582 plakalı motosiklet, İstanbul yol ayrımı istikametinden ilçe merkezine seyir halindeyken iddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen ve aniden yola çıktığı belirtilen yayaya çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede kaza mahalline ulaşan sağlık ekibi, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralı yayayı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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