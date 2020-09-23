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Yola dökülen yağ araçlara patinaj çektirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir aracın motor yağının dökülmesi sonucu kayganlaşan yolda araçlar patinaj çekti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir aracın motor yağının dökülmesi sonucu kayganlaşan yolda araçlar patinaj çekti. Bir süre kilitlenen trafik, belediye ekiplerinin kumlama çalışması sonrası yeniden trafiğe açıldı.


Edinilen bilgiye göre, Müftü Mahallesi Ruhi Cöbekoğlu Bulvarında plakası alınamayan bir aracın karterinin patlamasının sonucu yola motor yağı akıttı. Atatürk Bulvarından Ruhi Cöbekoğlu Bulvarı istikametinde seyir halinde olan sürücüler kayganlaşan yolda patinaj çekerek ilerlemekte güçlük çekti. Araçların yolda ilerleyememesi nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Sürücülerin şikayeti üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri yol üzerinde kumlama çalışması yaptı. Yapılan çalışma sonrası araçlar hareket ederek yol trafiğe açıldı.

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