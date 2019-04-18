Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Çaycuma Bartın karayolunda yolcu otobüsü ile bir otomobil çarpıştı.

İstanbul'dan Bartın'a gitmek için hareket eden özel bir otobüs firmasına ait Murat S. idaresindeki 50 DK 316 plakalı yolcu otobüsü ile Nermin U. idaresinde ki 67 EU 473 plakalı araç çarpıştı. Olayı görenler polis, itfaiye ve 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Bu sırada otomobilde sıkışan yaralılardan sürücü Nermin U. ile yanında bulunan Nefise B. ve Defne U. itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolcu otobüsünde yaralı bulunmazken, otomobilde bulunan Nermin U.'nun durumunun ciddiyeti koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tahkikat başlattı.