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Yolcu otobüsü kaza yaptı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir otobüs bariyerlere çarparak yoldan çıktı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir otobüs bariyerlere çarparak yoldan çıktı.


Kaza, Alaplı Akçakoca karayolunun Akkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 04.30 sıralarında Akçakoca'dan Ereğli istikametine gitmekte olan Y.İ. idaresindeki 16 RH 799 plakalı yolcu otobüsü yağış dolayısıyla sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Akkaya köyü mevkisinde yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak yoldan çıktı. Kazada otobüste maddi hasar meydana gelirken, yolcuların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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