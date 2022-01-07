Yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalandı

Zonguldak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde otobüste yolcunun üzerinden 15 gram kubar esrar ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Kdz. Ereğli ilçesi Devrek yolu üzerinde kontrol edilen otobüste yolcu olarak bulunan Ş.A. isimli şahsın üzerinde yapılan arama; 15 gram kubar esrar ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.A., hakkında işlem başlatıldı.