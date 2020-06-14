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Yolcu otobüsünde yangın paniği

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.


Cide'den İstanbul'a hareket eden A.Ö. idaresindeki yolcu otobüsünde, Çaycuma ilçesinde seyir halindeyken kısmi yangınlar çıktı. Yolcuların uyarması üzerine otobüs şoförü aracı yolun kenarına çekerek yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek olası faciayı önledi. Otobüsten indirilen yolcular başka bir otobüse nakledildi. Olay sırasında yolcular büyük panik yaşadı.


Yapılan incelemede otobüsün farklı bölgelerinde elektrikten kaynaklı yangın çıktığı belirlendi.

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