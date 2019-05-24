Yolcu otobüsünden inip karşıya geçmeye çalışan kıza tır çarptı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yolcu otobüsünden inerek karşıya geçmeye çalışan genç kız, tırın çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak-Ankara karayolunda yolcu otobüsünden inen üniversite öğrencisi Serap Kaya'ya (19) karşıya geçmeye çalışırken bir tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle başından darbe alan genç kız, ambulansla önce Devrek Devlet Hastanesine, ardından da Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı.