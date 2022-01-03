İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yolcular kediyi fark etti, otobüs cadde ortasında durduruldu

Zonguldak’ta yolcu otobüsünün motor kısmına giren kedi, şoför ve yolcuların fark etmesiyle kurtarıldı.

Zonguldak'ta yolcu otobüsünün motor kısmına giren kedi, şoför ve yolcuların fark etmesiyle kurtarıldı.


Gazipaşa Caddesi'nde akşam saatlerinde, Kilimli seferini yapan halk otobüsünün motor kısmına kedi girdi. Yolcuların fark etmesi üzerine otobüs cadde ortasında durduruldu. Yolcuların ve otobüs şoförünün uzun uğraşları sonucunda kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.


Öte yandan otobüsün durduğu sırada ise trafik kısa süreli kilitlendi. Kedinin kurtarılmasıyla birlikte otobüs seferine devam ederek trafik normale döndü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.