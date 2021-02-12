Yolcular şaşkınlığını gizleyemedi, halk otobüsünde evlilik teklif etti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Özel Halk Otobüsü şoförlüğü yapan 33 yaşındaki Tuncay Varol, çalıştığı otobüsün camına ‘Benimle Evlenir misin? Yazdıktan sonra durakta halk otobüsünü durdurarak sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. 'Evet' yanıtı üzerine otobüs içerisinde bulunan vatandaşlar alkışlayarak çifti tebrik etti.

Alaplı'da çalıştığı Özel Halk Otobüsünün camına ‘Benimle Evlenir misin?” yazan Tuncay Varol, Ereğli'de çalışan kız arkadaşı 26 yaşındaki Derya Demirezen'i, içinde bulunduğu Halk Otobüsünden indirdi. Kız arkadaşına önce çiçek takdim eden Varol, ardından ise konfeti ve havai fişekler eşliğinde cebinden çıkardığı yüzük ile evlenme teklifinde bulundu. Demirezen'den 'Evet' yanıtının ardından otobüste bulunan vatandaşlar bu güzel teklife kayıtsız kalmayarak genç çifti alkışlayarak tebrik ettiler.

Uzun zamandır Alaplı Özel Halk Otobüs şoförlüğünü yapan 33 yaşındaki Tuncay Varol, "Evlilik teklif edeceğimden Derya'nın haberi yoktu. Arkadaşlarımla Kdz. Ereğli'de işten çıkan Derya'yı Alaplı ilçe girişinde karşılamak istedim. Geldiği araçta beni ve aracımda ki "Benimle Evlenirmisin? " pankartını görünce şok yaşadı. Evlenme teklifimi kabul ederek bana müthiş bir sevinç yaşattı" dedi.

Tuncay Varol'dan böyle bir anda evlenme teklifi beklemediğini ifade eden Derya Demirezen “Çok mutluyum. Çok değişik bir duygu. Evlenme teklifini böyle bir anda beklemiyordum” dedi.

Tuncay Varol bu sürpriz evlilik teklifinden sonra ailesiyle birlikte Derya Demirezen'i ailesinden istemeye gideceğini söyledi.