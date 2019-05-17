“Yolcular” Zonguldak'ta sahnelenecek

Adana Devlet Tiyatrosu'nun hazırladığı “Yolcular” isimli oyunu Zonguldak'ta sahnelenecek.

Adana Devlet Tiyatrosu'nun hazırlayıp sunduğu iki perdelik iki saatlik “Yolcular” isimli oyun Zonguldak'ta ‘perde' diyecek. Sam Bobrick'in yazdığı, Ekin Tuncay Turan'ın çevirdiği oyunu Sinan Pekinton yönetecek. 17 Mayıs 2019 günü 20.00'de Zonguldak Devlet Tiyatrosu sahnesinde sergilenecek olan oyun 18 Mayıs 2019 günü 14.00 ila 20.00 seanslarında sahnelenecek. Oyunun konusu ise şöyle:

“Sanırım hepimizin sahip olduğu güzel şeyler vardı. Sadece onların varlığını fark etmek için zaman ayırmalıydık. Hepimiz hayatı özleyeceğiz.”

Oyuncular ise Fırat Demirağ, Efe Ünsal, Mazlum Taşkıran, Sevinç Gediktaş, Gizem Göbenli ve Gönül Dilmen.