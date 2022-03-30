İhlas Haber Ajansı

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Yolcunun üzerinden 173 adet sentetik uyuşturucu çıktı

Zonguldak’ta il Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrol uygulamasında yolcunun üzerine yapılan aramada 173 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zonguldak'ta il Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrol uygulamasında yolcunun üzerine yapılan aramada 173 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Devrek ilçesi mülki sınırları içerisinde yapılan yol kontrol faaliyeti esnasında bir yolcu otobüsünde, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; bir şahsın üzerinde 173 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte Adli Makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Beycuma cezaevine gönderildi.

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