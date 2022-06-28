İhlas Haber Ajansı

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Yolda kayan tır karşı girdi, facia ucuz atlatıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü önce direğe çarptı, sonra refüjden karşı şeride geçerek durabildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü önce direğe çarptı, sonra refüjden karşı şeride geçerek durabildi. Kaza sırasında karşı yoldan aracın gelmemesi büyük bir faciayı önledi.



Kaza, ilçenin Zonguldak-Bartın karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayıkçılar istikametinden Çaycuma istikametine gitmekte olan 74 DK 017 plakalı tır sürücüsü yağmur yağmasıyla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce direğe çarptı. Boş olan tır savrulmasının ardından refüje çarparak karşı şeride geçti. Meydana gelen kazada maddi hasar oluştu.

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