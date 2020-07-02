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Yoldaki çalılık alana çarparak durabildi: 2 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü çalılık alana girerek durabildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü çalılık alana girerek durabildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza ilçenin Hacılar köyü mevkisinde meydana geldi. Bursa' dan Bartın'a gitmekte olan 49 yaşındaki sürücünün kullandığı 16 E 1710 plakalı araç kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracı ile çalılık alana girdi. Durumu gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araç içerisinde bulunan karı ve koca çıkartıldı. Yaralıların sağlık kontrolleri yapılarak durumlarının iyi olduğunu belirtildi. Jandarma kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

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