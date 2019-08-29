Yoldan çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Zonguldak Ereğli kara yolunun Kandilli Yolayrımı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ereğli'den Zonguldak istikametine giden Ercan Ç. idaresindeki 67 EZ 919 plakalı hafif ticari kamyonet virajı aldığı sırada yol kenarındaki kuma kapıldı. Kontrolden çıkan hafif ticari kamyonet yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü diğer sürücülerin yardımı ile araçtan çıkarıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alınırken savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.