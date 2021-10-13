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Yoldan çıkan motosikletin sürücüsü yaralandı

Zonguldak Alaplı’da seyir halindeki motosiklet kayarak yoldan çıktı, sürücüsü yaralandı.

Zonguldak Alaplı'da seyir halindeki motosiklet kayarak yoldan çıktı, sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Alaplı ilçesinden Mollabey köyünden Aşağıdag köyüne seyir halinde olan motosiklet sürücüsü E.K (22) havanın yağışlı olması nedeniyle Motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet kayarak yolun sağ tarafından bulunan tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü E.K. (22), olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kdz. Ereğli'de bulunan bir özel hastaneye kaldırdı. Jandarma trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, motosiklet çekici yardımı ile çekildi.

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