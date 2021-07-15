Yoldan çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yoldan çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Ereğli-Zonguldak karayolu üzerinde meydana geldi. 60 DB 732 plakalı Citroen marka otomobil sürücüsü Mehmet Ç. (36) arka koltukta bulunan suyu almak için döndüğü sırada bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yolun sol tarafında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Mehmet Ç. ile eşi Fatma (35) ve arka koltukta bulunan çocukları 8 yaşında K.Ç. ve 4 yaşındaki kızı B.Ç. yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla yaralılar ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.