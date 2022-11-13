Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada kadın sürücü yaralandı.

Kaza, Alaplı ilçesi Mollabey alternatif yol üzerinde meydana geldi. Mollabey istikametinden Alaplı'ya seyir halinde olan Esra A. idaresindeki 67 SC 594 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yardımı sonucu araçtan çıkarılan yaralı sürücü Esra A. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.