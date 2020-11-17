Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gülüç Beldesi İbrahim Yalçın Caddesi Atalay siteleri son durak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem B. (63) idaresindeki Renault marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri vatandaşların yardımı ile yaralıyı araçtan çıkararak ambulansa aldı. Yaralı Adem B., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Araç, olay yerine çağırılan çekici ile düştüğü yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.