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Yolu karıştıran tır sürücüsü trafiği birbirine kattı

Zonguldak Gazipaşa caddesinde yolu karıştıran tır sürücüsü trafiği birbirine kattı.

Ara sokağa giren tır nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.


Zonguldak kent merkezinde sabah saatlerinde yolu karıştıran tır sürücüsü trafiği alt üst etti. 74BP841 plakalı bir tır sürücüsü girmiş olduğu ara sokaktan çıkmak isteyince Gazipaşa da uzun araç kuyrukları oluştu. Araç sürücüleri kornalarına basarak tır sürücüsüne tepki gösterdi. Ara sokaktan çıkmak için 20 dakika boyunca değişik manevralar deneyen tır sürücüsü ara sokaktan çıkarak yoluna devam etti.

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