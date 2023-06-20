Yolu su bastı, esnaf ise sandalyesini alıp keyif yaptı

Gece saatlerinde başlayan şiddetli ve kuvvetli yağmur Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi ve Saltukova beldesinde etkili oldu.

Meteoroloji ve AFAD'ın turuncu uyarısı sonrası geceden bu yana etkili olan çok kuvvetli ve şiddetli yağışın ardından Çaycuma ilçesinde ve Saltukova beldesinde caddeler adeta sular altında kaldı. Sabah uyandıklarında işyerini açmak için gelen esnaflar rögarın tıkanması nedeniyle caddenin ve bazı işyerlerinin su altında kaldığını fark etti. İlçenin belirli caddeleri ve sokakları ile okul bahçeleri sular altında kalırken bodrum katlara su bastı.

Saltukova'da bir esnaf sandalyesini alarak biriken yağmur suyunun içine oturdu, etrafı izledi. O anlar cep telefonuyla çekildi. Belediye ekipleri tahliye çalışmalarını sürdürüyor.