Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı, o anlar kamerada

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı enç yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Buğra T. yönetimindeki 06 BFJ 417 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Samet Y‘ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Samet Y'ye ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. 112 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.