Yolun karşısına geçmek istedi, araç çarptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen genç kıza araç çarptı.

Kaza, ilçeye bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi Devrek yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kepez istikametinden Devrek yol ayrımı istikametine seyir halinde olan Nazım A. idaresindeki 67 LU 028 plakalı hafif ticari kamyonet yolun karşısına geçmek isteyen Bilge K.'ya (19) çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yaya Bilge K. yaralanırken kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Kdz.Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.