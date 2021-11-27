Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı bir kadın yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.İ. yönetimindeki 67 TF 652 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen M.T. adlı kadına çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.