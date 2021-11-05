İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı.


Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi'nde cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan İ.K. idaresindeki 67 ACE 672 plakalı Nissan marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki K.D.'ye çarptı. Çarpışma sonucu yaralanan K.D. için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.