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Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama araba çarptı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında Şehiriçi Köprü istikametine giden Mehmet D. idaresindeki 67 SK 297 plakalı otomobil, terminal önüne geldiği sırada karşıdan karşıya geçmek isteyen 86 yaşındaki Hüseyin A.'ya çarptı. Yere düşerek kafasına aldığı darbe ile yaralanan yaşlı adam için çevredeki vatandaşlar ambulans çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, yerde yatan yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Başından yaralanan Hüseyin A., ambulansla Ereğli Özel Hastanesine kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süreliğine polis trafiği tek şeritten verdi.

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