İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araç çarptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hafif ticari kamyonet çarptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hafif ticari kamyonet çarptı.


Kaza, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Şehit Rıdvan Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Gülizar Koç'a, Fazlı G.'nin kullandığı 67 TP 014 plakalı FIAT Doblo marka araç çarptı. Kaza sonrası yaşlı kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralanan kadın için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından Gülizar Koç'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı kadın ambulansa bindirilirken çektiği acı nedeniyle çığlık attı.


Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, kazaya karışan sürücü ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.