Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı

Zonguldak'ın Karaman beldesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada otomobilin çarpması sonucu yaya yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara-Zonguldak karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 67 ADD 772 plakalı otomobil, Eceler mevkiine geldiği esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan adam yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen ve hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü ise kaza sonrası olay yerinde şoka girdi, vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.