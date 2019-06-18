Yolunu şaşıran inek şehir merkezinde gezdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde şehir merkezine inen inek araç sürücülerini zor durumda bıraktı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde şehir merkezine inen inek araç sürücülerini zor durumda bıraktı.
Çaycuma İstasyon Caddesi mevki'inde şehir merkezine inen inek, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Çarşı merkezinin işlek yolunda gezinen inek araç sürücüleri için tehlike oluşturdu. Şehir trafiğinin yoğun olduğu bölgede ineklerin bulunması trafiğin sıkışmasına sebebiyet verdiğini belirten sürücüler, çarşı içinde büyük baş hayvan bırakılmaması gerektiğini ifade ettiler.