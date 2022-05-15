Yönetmen Danacı'nın yeni sinema filmi “Cin Hikâyeleri”nin çekimleri devam ediyor

Zonguldaklı Yönetmen Danacı'nın yeni sinema filminin çekimleri Kilimli'de devam ediyor.

"Ehrimen Kanlı Yol", "Kara Neme Gelin Deresi" ve "Hafir", "Karanlık Mezar" korku filmlerinin de yönetmenliğini yapan Zonguldaklı Yönetmen Kemal Danacı yeni projesi olan “Cin Hikayeleri Kayıp Bebek ”adlı sinema filminin çekimleri Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde devam ediyor. Halen çekimleri devam eden film ile ilgili bilgi veren Kemal Danacı,” 2022 yılındaki en iddialı korku filmi arasında yer alacağına hiç şüphem yok. Sahneler birebir gerçeğini yansıtmaktadır. Mümkün mertebe hikayeyi bozulmadan işlemeye özen gösteriyoruz. Filmin kısaca özeti gizemli olayları araştırıp televizyon programı yapan Gürsel Özcan ve ekibi Radartepe' deki eski doğumhaneden bir çağrı alırlar. Bu olayı araştırmak üzere Kilimli Radartepe'ye gelen TV ekibi, geceyi Fransızlardan kalma doğumhanede geçirme kararı alır. Ekip, yaptıkları ritüel sonrasında geçmiş ile günümüz arasındaki kapıların açılmasına sebep olur ve o döneme ait bir çok korkunç olaya şahit olurlar” diye konuştu.

Görüntü yönetmenliğini Onur Özcan'ın üstlendiği filmde, oyuncu kadrosunu Erol Sertel, Zeynep Er, Efekan Güner ve Seda Üzüm oluşturuyor.